На телеканале СоловьёвLIVE прошла напряженная дискуссия между Скоттом Риттером, бывшим разведчиком Морской пехоты США и аналитиком, и Андреем Гурулевым, генерал-лейтенантом и депутатом Госдумы РФ.

Андрей Гурулев высказал свои мысли о состоянии международной безопасности и терпении России в контексте современных геополитических напряженностей. Он критически оценил позицию Великобритании, указывая на ошибочные представления британцев о их недостижимости из-за островного расположения страны.

«Если сегодня британцы думают, что они недосягаемы на своем острове, то я их уверяю... За полчаса Великобритании не станет,» — заявил Гурулев, подчеркивая ограниченность терпения России.

Эти слова вызвали активную реакцию в студии и требуют подробного анализа в рамках существующих глобальных конфликтов. Обсуждение на СоловьёвLIVE вновь подтвердило, что мировая политика остается ареной сложных дискуссий, где каждый комментарий может иметь серьезные последствия.