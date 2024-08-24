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"Полчаса и Британии не будет": генерал-лейтенант Гурулев выступил с заявлением о ядерном ударе по Великобритании

На телеканале СоловьёвLIVE прошла напряженная д...

dzen.ru

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На телеканале СоловьёвLIVE прошла напряженная дискуссия между Скоттом Риттером, бывшим разведчиком Морской пехоты США и аналитиком, и Андреем Гурулевым, генерал-лейтенантом и депутатом Госдумы РФ.

Андрей Гурулев высказал свои мысли о состоянии международной безопасности и терпении России в контексте современных геополитических напряженностей. Он критически оценил позицию Великобритании, указывая на ошибочные представления британцев о их недостижимости из-за островного расположения страны.

«Если сегодня британцы думают, что они недосягаемы на своем острове, то я их уверяю... За полчаса Великобритании не станет,» — заявил Гурулев, подчеркивая ограниченность терпения России.

Эти слова вызвали активную реакцию в студии и требуют подробного анализа в рамках существующих глобальных конфликтов. Обсуждение на СоловьёвLIVE вновь подтвердило, что мировая политика остается ареной сложных дискуссий, где каждый комментарий может иметь серьезные последствия.

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