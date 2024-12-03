Подготовка к мобилизации? В Российской Федерации меняют правила брони сотрудников госкомпаний

С весны 2025 года процесс бронирования сотрудников от мобилизации в России будет полностью переработан и централизован.

Решение о переходе всех полномочий к федеральным органам власти и Министерству обороны было озвучено Виктором Заварзиным, депутатом Госдумы, в ходе интервью RTVI. Это изменение подразумевает отмену права региональных структур и отдельных предприятий на самостоятельное управление вопросами бронирования, что вызвало активные обсуждения в профессиональных кругах и среди общественности.

Основные изменения и их последствия

Согласно нововведениям, бронирование работников будет осуществляться исключительно через федеральные структуры. «Ранее возможность решать вопросы брони имели как региональные власти, так и отдельные предприятия. Отныне же этим будет заниматься только Министерство обороны и другие соответствующие федеральные ведомства», — подчеркнул Заварзин.

Телеграм-канал «Эхо» указывает, что все действующие до этого момента брони аннулируются с 21 марта 2025 года. Новый порядок будет регулироваться правительственным постановлением No 766с, датированным 5 июня 2024 года, текст которого пока не был обнародован. Это создает неопределенность среди работодателей и их сотрудников.

Ужесточение списка организаций, имеющих право на бронь

Постановление существенно сокращает список организаций, которые могут забронировать своих сотрудников. Привилегии будут предоставлены только ключевым структурам, имеющим весомое значение для национальной безопасности и экономики страны. В то время как ранее право на бронь распространялось на сотрудников определенных IT-компаний, связанных с национальной инфраструктурой, новая система закрепит бронь за должностями, а не за конкретными индивидами. При уходе работника его бронь автоматически аннулируется.

Последствия для законодательства и обязанностей работодателей

Изменения в мобилизационной политике сопровождаются ужесточением ответственности за нарушения. В июле 2024 года были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие максимальные штрафы для юридических и должностных лиц за несоблюдение мобилизационных требований до 500 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, введена новая форма повестки, указывающая на уголовную ответственность за неявку, а также на дополнительные меры, такие как ограничение на выезд из страны и право управления транспортными средствами для уклоняющихся от призыва.

Взгляды экспертов и будущее реформ

Виктор Соболев, коллега Заварзина по комитету, подчеркивает, что пересмотр старых правил мобилизации необходим для адаптации к современным угрозам. По его словам, современные вызовы требуют более жесткой и унифицированной системы, где ключевую роль должны играть профильные министерства.

Переход полномочий на федеральный уровень является лишь частью широкой реформы, направленной на совершенствование оборонной политики. На данный момент основная задача для государства и бизнеса — понять, как будут классифицироваться критически важные организации и должности в новой реальности.

