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В Казани трех иностранцев осудили за торговлю людей

В период с 2018 по 2021 год участники преступно...

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В Казани был оглашен приговор группе из трех человек, обвиняемой в торговле людьми и эксплуатации труда инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В период с 2018 по 2021 год участники преступной группы, угрожая насилием, поставили в зависимое положение четырёх человек с ограниченными возможностями здоровья. Обвиняемые использовали их труд без оплаты, получая за это денежные средства от жителей Казани.

Обвиняемые не признали свою вину. Однако суд признал их виновными. Один из обвиняемых получил наказание в виде 8 лет и 2 месяцев колонии строгого режима, а двое других — по 8,5 года в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденные имеют право на его обжалование.

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