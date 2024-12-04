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Прокурор Татарстана недоволен образом жизни чиновников

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов возмиутил...

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Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов возмиутился образом жизни государственных служащих, замешанных в коррупционных делах. На пресс-конференции в «Татар-информ», посвящённой итогам борьбы с коррупцией в 2024 году, он поделился своими мыслями на этот счёт.

Альберт Суяргулов отметил, что сотрудники прокуратуры тщательно изучают все расходы государственных служащих, включая их отдых и выбор торговых марок.

По его словам, иногда, когда читаешь информацию о жизни некоторых чиновников, удивляешься: сколько стран они посетили, в каких отелях останавливались и сколько денег потратили в дорогих магазинах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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