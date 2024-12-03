Платный участок Вознесенского тракта: новая стоимость проезда

С 2025 года проезд по участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» может стать платным.

Стоимость проезда будет варьироваться от 176 до 567 рублей в зависимости от категории транспортного средства. Плата за проезд будет взиматься с 15 декабря 2028 года.

В настоящее время постановление кабинета министров Татарстана, разработанное Министерством транспорта, проходит антикоррупционную проверку, пишет realnoevremya.ru.