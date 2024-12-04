Татарстан готов принять 300 соотечественников из-за рубежа в 2025 году

В 2025 году Татарстан планирует принять 300 соотечественников, проживающих за границей, в рамках государственной программы, которая способствует добровольному переселению уроженцев России. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании.

По словам Бутаевой, программа переселения действует с 2018 года. За это время было подано более трёх тысяч заявлений от соотечественников, желающих участвовать в программе. Положительное решение получили 2,4 тысячи человек и более 5,5 тысячи членов их семей.

Бутаева отметила, что причиной отказа могут быть возраст, отсутствие профессии или квалификации. В основном в Татарстан приезжают люди из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, при этом средний возраст переселенцев составляет 36 лет.