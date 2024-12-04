В Казани суд дал по 8 лет трем участникам ОПГ за эксплуатацию труда инвалидов

В Казани суд вынес решение по делу группы лиц, организовавших преступную деятельность, которых обвиняют в том, что они поставили четырёх людей с ограниченными возможностями в зависимое положение и принуждали их к труду в условиях, напоминающих рабство. Об этом сообщает «Лента.ру».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2018 по 2021 год подсудимые ставили людей с ограниченными возможностями в уязвимое положение и запугивали их, чтобы принудить к попрошайничеству.

Все трое подсудимых не признали свою вину.

В соответствии с постановлением суда, подсудимые были признаны виновными по статьям 127.1 и 127.2 УК РФ. Один из них был приговорён к 8 годам и 2 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима, а двое других получили по 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.