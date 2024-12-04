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В Казани после ДТП со скорой помощью скончался главный конструктор Зеленодольского ПКБ

Сегодня ночью в больнице скончался главный конс...

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В Казани скончался Виктор Кашкин — главный конструктор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района,.

Виктор Кашкин попал в реанимацию после ДТП с участием скорой помощи. Авария произошла в минувшее воскресенье на пересечении улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана. Скорая помощь следовала из Зеленодольска с пациентом, которого везли в 7-ю городскую больницу. В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся.

Ранее 22 ноября Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на церемонии награждения сотрудников Зеленодольского проектно-конструкторского бюро, приуроченной к 75-летию учреждения, вручил Виктору Кашкину государственную награду Российской Федерации — Орден «Дружбы».

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