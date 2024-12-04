В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

В Казани суд удовлетворил иск прокурора Приволжского района о временном приостановлении работы кафе «Исфара», расположенного на улице Авангардной, в полном объеме. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В результате проверки работы организации были обнаружены несоответствия санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.

После того как решение суда станет официальным, прокуратура района будет следить за его выполнением.