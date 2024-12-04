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В Казани закрыли еще одно кафе из-за санитарно-эпидемиологических нарушений

Суд удовлетворил иск прокурора Приволжского рай...

прокуратура Татарстана

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В Казани суд удовлетворил иск прокурора Приволжского района о временном приостановлении работы кафе «Исфара», расположенного на улице Авангардной, в полном объеме. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В результате проверки работы организации были обнаружены несоответствия санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.

После того как решение суда станет официальным, прокуратура района будет следить за его выполнением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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