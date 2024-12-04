В Татарстане за полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек

За полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек. Об этом сообщает Институт развития городов со ссылкой на данные приложения «Волжская тропа».

В конце этого осеннего сезона была завершена работа по благоустройству первой части тропы, которая имеет длину 174 километра. На протяжении всего маршрута были установлены специальные указатели и информационные стенды, которые содержат сведения о достопримечательностях и особенностях Волжской тропы.

В рамках программы «Сберегаем вместе» в этом году были реализованы первые проекты по благоустройству. Осенью завершились работы по благоустройству первой очереди, общая протяжённость которой составила 174 километра.

В июле на участке Волжской тропы в Казани была открыта экологическая тропа, созданная компанией СИБУР совместно с Институтом развития городов Татарстана и Академией наук Республики Татарстан. В рамках проекта был разработан и реализован первый маршрут экотропы — «Маршрут лисы». Его длина составляет 2,5 километра.