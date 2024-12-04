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В Татарстане за полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек

За полтора года по Волжской тропе прошли 25 тыс...

Институт развития городов

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За полтора года по Волжской тропе прошли 25 тысяч человек. Об этом сообщает Институт развития городов со ссылкой на данные приложения «Волжская тропа».

В конце этого осеннего сезона была завершена работа по благоустройству первой части тропы, которая имеет длину 174 километра. На протяжении всего маршрута были установлены специальные указатели и информационные стенды, которые содержат сведения о достопримечательностях и особенностях Волжской тропы.

В рамках программы «Сберегаем вместе» в этом году были реализованы первые проекты по благоустройству. Осенью завершились работы по благоустройству первой очереди, общая протяжённость которой составила 174 километра.

В июле на участке Волжской тропы в Казани была открыта экологическая тропа, созданная компанией СИБУР совместно с Институтом развития городов Татарстана и Академией наук Республики Татарстан. В рамках проекта был разработан и реализован первый маршрут экотропы — «Маршрут лисы». Его длина составляет 2,5 километра.

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