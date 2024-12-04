Казанский Кремль: возможные цены проезда по платным дорогам в Татарстане не обсуждалась с раисом

Вопрос о стоимости проезда по платным участкам дорог, включая трассы Алексеевское — Альметьевск и Вознесенский тракт, ещё не обсуждался с главой республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Проекты постановлений о стоимости проезда находятся на стадии экспертизы и пока не имеют юридической силы. После завершения анализа документы будут представлены главе Татарстана для принятия окончательного решения. На данный момент ни один документ не поступал к Рустаму Минниханову.

Напомним, что 3 декабря был опубликован проект постановления Кабинета Министров Татарстана, согласно которому стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав платной дороги Шали — Бавлы, составит от 23 до 75 рублей за километр в 2025 году. В настоящее время документ проходит антикоррупционную проверку.