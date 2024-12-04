Прокурор РТ осудил депутатов, вступившихся за бывшего главу Тукаевского района
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов выразил недовольство решением депутатов, которые уволили бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По словам прокурора, совет Тукаевского района принял решение об увольнении Камаева, основываясь на том, что его вина ещё не была доказана, а расследование уголовного дела продолжается. Альберт Суяргулов выразил сомнение в компетентности правоохранительных органов, полагая, что вина бывшего руководителя района не была установлена.
Ранее стало известно, что прокурор РТ возмиутился образом жизни государственных служащих, замешанных в коррупционных делах.
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