Раис Татарстана провел заседание совета директоров «Туполев»

На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова прошло заседание совета директоров АО «Туполев», на котором председательствовал Рустам Минниханов, глава Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ.

В работе совета приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и другие представители.

Перед началом заседания участники осмотрели Казанский авиационный завод, где в настоящее время активно ведутся масштабные строительные работы и техническое обновление цехов.

Минниханов наградил Николая Савицких званием «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан». Николай Савицких возглавлял Казанский авиазавод с 2014 по 2024 год.