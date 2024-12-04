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Раис Татарстана провел заседание совета директоров «Туполев»

Минниханов наградил Николая Савицких званием «З...

пресс-служба раиса РТ

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На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова прошло заседание совета директоров АО «Туполев», на котором председательствовал Рустам Минниханов, глава Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Раиса РТ.

В работе совета приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и другие представители.

Перед началом заседания участники осмотрели Казанский авиационный завод, где в настоящее время активно ведутся масштабные строительные работы и техническое обновление цехов.

Минниханов наградил Николая Савицких званием «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан». Николай Савицких возглавлял Казанский авиазавод с 2014 по 2024 год.

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