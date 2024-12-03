В Казани прокуратура проводит проверку после гибели ребенка под колесами иномарки

В Казани прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка.

По предварительным данным, недавно вечером на улице Чуйкова произошло ДТП с участием автомобиля Haval, которым управлял 23-летний водитель. Инцидент произошёл на регулируемом пешеходном переходе, когда мальчик выбежал на красный свет.

Пострадавший был доставлен в больницу, но, к сожалению, не выжил.

В настоящее время результаты расследования и установление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре Казани.