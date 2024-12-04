Завершено расследование уголовного дела экс-главы двух районов Казани

В Казани завершилось расследование уголовного дела в отношении Сергея Миронова, который ранее занимал пост главы администрации Кировского и Московского районов города. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на замруководителя следственного управления СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев.

Сергей Миронов занимал должность главы Кировского и Московского районов с апреля 2016 года до марта 2024 года. Он покинул свой пост после того, как Верховный суд РТ подтвердил решение Вахитовского районного суда, который удовлетворил иск прокурора Татарстана о его увольнении за утрату доверия.

В 2022 году руководство Казани обнаружило, что Миронов не указал в декларации доход своей супруги от сдачи квартиры в аренду. После этого он исправил ошибку в следующем году. За это нарушение ему было вынесено дисциплинарное взыскание.

В начале августа текущего года Миронов был арестован и сейчас находится в следственном изоляторе.

Ранее стало известно, что в Татарстане средний размер взятки достиг 377 тысяч рублей.