В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза
pro город
На пресс-конференции начальник УЭБиПК МВД по Республике Татарстан Рафаэль Усманов сообщил, что средний размер взятки в Татарстане достиг 377 тысяч рублей.
Усманов отметил, что по сравнению с 2023 годом эта сумма увеличилась почти в полтора раза — тогда она составляла 263 тысячи рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то средний размер взятки вырос более чем вдвое и составил 182 тысячи рублей.
Начальник УЭБиПК МВД по Республике Татарстан подчеркнул, что на увеличение среднего размера взятки в значительной степени повлияли бывшие главы Тукаевского и Актанышского районов, на которых приходится 45 миллионов рублей.
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