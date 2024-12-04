В Татарстане средний размер взятки вырос в 1,5 раза

На пресс-конференции начальник УЭБиПК МВД по Республике Татарстан Рафаэль Усманов сообщил, что средний размер взятки в Татарстане достиг 377 тысяч рублей.

Усманов отметил, что по сравнению с 2023 годом эта сумма увеличилась почти в полтора раза — тогда она составляла 263 тысячи рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то средний размер взятки вырос более чем вдвое и составил 182 тысячи рублей.

Начальник УЭБиПК МВД по Республике Татарстан подчеркнул, что на увеличение среднего размера взятки в значительной степени повлияли бывшие главы Тукаевского и Актанышского районов, на которых приходится 45 миллионов рублей.