Каждый второй подросток в России нуждается в ортодонтическом лечении, показывают данные Ассоциации стоматологов. Аномалии прикуса могут привести не только к эстетическим проблемам, но и к сложностям с жеванием, дикцией и даже болям в спине и шее. Однако современная ортодонтия предлагает решения, которые стали не только эффективными, но и доступными.

Детский ортодонт клиники Family Dent Ольга Владиславовна Дмитриева рассказала ProKazan, почему подростковый возраст – лучшее время для установки брекетов, как вовремя заметить у ребенка проблемы и какие мифы о лечении пора развеять.

– Почему брекеты все чаще рекомендуют подросткам?

– Подростковый возраст – это золотое время для исправления прикуса. Представьте себе пластилин, который еще податлив: именно так работает костная ткань в этом возрасте. Пока организм активно растет, мы можем использовать его естественные процессы себе на пользу. Брекеты помогают решить не только проблемы с наклоном зубов или нехваткой места, но и исправляют асимметрию челюстей, которая потом может повлиять на лицо в целом.

Если откладывать лечение, костная ткань становится плотнее, зубы сложнее двигать, а у взрослых это уже может потребовать хирургического вмешательства. В подростковом возрасте результат достигается быстрее, легче, а самое главное – он стабильнее. Плюс современные подростки воспринимают брекеты не как что-то страшное, а как аксессуар. Для них это модно и круто. Мы, ортодонты, этим пользуемся, чтобы сделать лечение не только полезным, но и комфортным!

– Как понять родителям, что ребенку нужны брекеты? Есть ли неочевидные внешние признаки, помимо неровного зубного ряда?

– Многие родители думают, что если зубы растут ровно, то и проблемы никакой нет. Но это не всегда так. Обратите внимание на улыбку вашего ребенка: если нижние зубы вообще не видно, потому что верхние их полностью закрывают, или если челюсти будто "не стыкуются" – это повод прийти на консультацию. Еще один тревожный сигнал – слишком выдвинутая вперед или, наоборот, запавшая нижняя челюсть.

Кроме того, могут быть косвенные признаки: асимметрия лица, когда одна сторона кажется шире другой, или необычно крупные или мелкие зубы. Даже такие мелочи, как частая привычка дышать ртом или постоянно грызть предметы, могут указывать на проблему прикуса. Родители не должны быть специалистами в этом, но если что-то вызывает вопросы, лучше прийти к ортодонту. Мы проведем диагностику, объясним, что происходит, и при необходимости разработаем план лечения. Главное – не ждать, пока проблема станет очевидной, ведь тогда исправить ее будет сложнее.

Не откладывайте визит к ортодонту! Заметьте проблему вовремя – подарите вашему подростку не только здоровую улыбку, но и уверенность в себе. Запишитесь на консультацию в клинику Family Dent уже сегодня!

– Что делать, если подросток категорически против брекетов? Какие советы вы можете дать родителям, чтобы помочь ребенку принять это решение?

– Сейчас брекеты – это уже не «страшилки» из детских воспоминаний, а стильный аксессуар. Многие подростки сами приходят и говорят: «Хочу брекеты, как у блогера!» Но если ваш ребенок категорически против, важно разобраться, в чем причина. Может быть, он боится боли, думает, что над ним будут смеяться, или просто не понимает, зачем это нужно. Здесь главное – не давить. Попробуйте спокойно поговорить с ним, узнать, что именно его беспокоит.

Если подросток переживает из-за заметности брекетов, расскажите про альтернативы: керамические или сапфировые системы, которые практически незаметны. Если смущает длительность лечения, покажите реальные истории ребят, которые прошли этот путь и теперь гордятся своими улыбками.

И самое главное – уважайте чувства ребенка. Если он боится насмешек, не говорите: «Да никто не будет смеяться!» – это обесценивает его переживания. Вместо этого покажите, что вы понимаете его страхи, но подчеркните плюсы: красивую улыбку, уверенность, здоровье. И, конечно, приводите ребенка на консультацию к ортодонту – мы всегда находим общий язык с подростками. Иногда нужно просто поговорить с ними на одном языке, чтобы страх сменился любопытством.

– Болезненны ли брекеты для подростков? Как проходит адаптация, сколько времени занимает привыкание, и как можно уменьшить дискомфорт?

– После установки брекетов подростки, конечно, чувствуют дискомфорт – это неизбежно, ведь зубы начинают двигаться. Первую неделю может немного ныть, что-то натирать, но организм подростка быстро адаптируется. Детский организм вообще уникален в этом плане: он подвижный, адаптивный, и все неприятные ощущения проходят быстрее, чем у взрослых.

Чтобы минимизировать дискомфорт, мы рекомендуем несколько простых шагов. Во-первых, следовать всем нашим рекомендациям. Если что-то натирает, используйте специальный ортодонтический воск – это реально спасает. Также важно первые дни избегать твердой пищи, которая может надавить на замки. Если боль сильная, можно принять обезболивающее – но это, скорее, исключение, чем правило.

Родителям важно объяснить подростку, что эти временные неудобства – лишь шаг к его красивой улыбке. К тому же современные брекет-системы стали гораздо комфортнее: меньше натирают и удобнее в ношении.

– Существуют ли современные альтернативы классическим металлическим брекетам? Расскажите о более эстетичных вариантах, которые могут понравиться подросткам

– Современная ортодонтия предлагает огромное количество альтернатив классическим металлическим брекетам. Если подросток хочет что-то менее заметное, то отличный выбор – керамические или сапфировые брекеты. Они прозрачные или белые, сливаются с цветом зубов и практически незаметны при общении. Это особенно важно для тех, кто стесняется носить брекеты или переживает из-за внешнего вида.

Но знаете, что удивительно? Сейчас даже классические металлические брекеты стали популярными благодаря разноцветным лигатурам – это такие резиночки, которые крепятся к замкам. Они бывают в форме сердечек, звездочек или просто ярких цветов. Подростки в восторге, потому что это позволяет выделяться и сделать свой образ ярче.

Современные брекеты – это удобно и стильно! Керамические, сапфировые или даже с яркими элементами – выберите вариант, который понравится вашему ребенку. Подробности на приеме у специалиста.

– Правда ли, что с брекетами нельзя использовать жвачку и есть некоторые продукты, например, орехи? Как питание изменится во время лечения, и есть ли способы минимизировать ограничения?

– Это правда, что с брекетами придется пересмотреть свой рацион, но это не значит, что от любимых продуктов нужно отказаться навсегда. Основная цель ограничений – защитить брекет-систему и не продлевать лечение. Например, жевать жвачку или грызть орехи действительно не стоит, потому что это может привести к отклеиванию замков. Но это не значит, что нужно полностью исключить, скажем, орехи – их можно есть в измельченном виде, добавлять в каши или йогурты.

С твердой пищей, вроде моркови или яблок, то же самое – просто нарежьте ее на мелкие кусочки. Карамель, сухари и жесткие конфеты, конечно, лучше не употреблять. Но на самом деле, если соблюдать эти рекомендации, никаких серьезных неудобств не будет.

Родители часто переживают, что ребенку будет трудно привыкнуть, но практика показывает: уже через пару недель подростки сами находят свои лайфхаки. А еще, если объяснить, что правильное питание помогает сделать лечение быстрее и эффективнее, подростки воспринимают это как вызов и готовы адаптироваться.

– Как долго придется носить брекеты, и от чего зависит срок лечения?

– В среднем подростки носят брекеты от полутора до двух лет, но точный срок всегда зависит от сложности ситуации. Например, если у ребенка незначительные проблемы с прикусом или расположением зубов, лечение может занять меньше времени. А вот при серьезных аномалиях срок может увеличиться.

На процесс лечения напрямую влияют дисциплина и ответственность подростка. Если он соблюдает рекомендации – избегает твердой пищи, тщательно ухаживает за брекетами и регулярно приходит на осмотры, лечение проходит быстрее и без осложнений. Но если подросток пренебрегает гигиеной или игнорирует советы врача, это может не только замедлить лечение, но и ухудшить его результат.

Подростки могут даже немного ускорить процесс, просто выполняя все, что говорит ортодонт: следить за гигиеной полости рта, носить дополнительные элементы, такие как эластики, если их назначили, и приходить на прием вовремя.

– На что родителям важно обратить внимание при выборе клиники, чтобы быть уверенными в качестве лечения?

– Выбор клиники – это основа успешного лечения, особенно когда речь идет о здоровье ребенка. Вот ключевые моменты, на которые я рекомендую обратить внимание.

Квалификация врача. Убедитесь, что у ортодонта есть все необходимые сертификаты, лицензии и опыт работы именно с детьми и подростками. Ортодонтия развивается стремительно, поэтому важно, чтобы врач постоянно обучался, посещал курсы и знал современные методики. Современное оборудование. Важно, чтобы клиника была оснащена актуальными технологиями, такими как 3D-сканеры и системы цифрового планирования лечения. Это влияет как на точность диагностики, так и на комфорт ребенка. Отзывы пациентов. Читайте реальные истории родителей, чьи дети уже прошли лечение. Хорошие отзывы – это всегда показатель доверия. Прозрачность цен и условий оплаты. Клиника должна четко объяснить стоимость лечения, возможные дополнительные расходы и условия рассрочки. Прозрачность – это основа доверия. Подход к ребенку. Для детей и подростков важно, чтобы врач умел найти общий язык, снять страх и объяснить процесс лечения понятным языком. Если ребенок чувствует себя спокойно и уверенно, лечение пройдет легче. Удобство расположения и график работы. Это, казалось бы, мелочь, но регулярные посещения ортодонта требуют комфорта. Если клиника находится рядом или у нее гибкий график, это облегчает процесс для всей семьи.

Помните, что лечение – это всегда командная работа врача, ребенка и родителей. Правильный выбор клиники помогает не только добиться результата, но и сделать весь процесс лечения комфортным и позитивным

Доверьте улыбку вашего ребенка профессионалам! Клиника Family Dent сочетает передовые технологии, квалифицированных врачей и индивидуальный подход.