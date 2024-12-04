Традиция «Тайного Санты» — это больше, чем просто обмен подарками. Согласно исследованию, проведенному платформой соцопросов YouGov, 74% участников таких мероприятий чувствуют себя ближе к коллегам и друзьям благодаря этой игре.

Но что делать, если хочется подарить нечто необычное, полезное и запоминающееся, но при этом уложиться в бюджет? Мы собрали 10 идей подарков для «Тайного Санты», чтобы вы могли удивить коллег и друзей неожиданными находками — от гастрономических сокровищ до уютных радостей. Они не просто порадуют, но расскажут историю, вызовут улыбку и, возможно, вдохновят на новые праздничные традиции.

Квест «Зимние забавы»

Заказать можно по ссылке.

Цена: 790 рублей

Этот квест — это не просто подарок, а целое приключение! Он рассчитан на дружную компанию или семью и включает увлекательные задания, которые поднимут настроение зимними вечерами. Подарок идеально подойдет для коллеги с детьми или того, кто обожает веселые головоломки. В формате «Тайного Санты» такой сюрприз станет неожиданным и вызовет бурю положительных эмоций.

Закажите любой товар из подборки во ВкусВилле, доставка будет бесплатной при любой сумме заказа. Здесь превращают обычные продукты в маленькие сюрпризы, которые хочется развернуть с нетерпением.

Набор бомбочек для ванн «Зимнее настроение»

Заказать можно по ссылке.

Цена: 599 рублей

Этот набор превращает обычную ванну в расслабляющий зимний ритуал. Ароматы хвои, цитрусов и специй создают ощущение праздника даже в самых обычных буднях. Подарок идеально подойдет для коллеги, который ценит уют и моменты заботы о себе. В «Тайном Санте» этот сюрприз расскажет о вашей внимательности к деталям.

Пряники имбирные расписные в наборе «Венок пряничный»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 499 рублей



Эти расписные пряники — настоящее произведение искусства. С их помощью можно создать праздничную атмосферу за столом или даже украсить ёлку. Подарите этот набор тому, кто ценит уютные чаепития и зимние вечера. Такой подарок выделится в «Тайном Санте» благодаря своему яркому и теплому характеру.

Кстати! Любой подарок можно украсить небольшими дополнениями.

Например, печеньем с предсказаниями за 30 рублей или аутентичным новогодним леденцом “Трость”.

Их также можно заказать во ВкусВилле.

Новогодний подарок Alpen Gold «Календарь 31 день»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 630 рублей



Этот адвент-календарь — сладкое ожидание Нового года. Каждый день открывает новое лакомство, что делает подарок интерактивным и увлекательным. Для формата «Тайного Санты» это идеальный вариант, который подойдет как взрослому, так и ребёнку.

Чайный набор подарочный «Тур де чай»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 790 рублей



Этот набор с разными сортами чая — как маленький тур по ароматным странам. Он понравится тем, кто любит неспешные вечера с чашкой горячего напитка. В «Тайном Санте» этот подарок добавит уюта и согреет душу даже в самые морозные дни.

Во ВкусВилле даже упаковка умеет удивлять: стильные новогодние пакеты не только украсят ваш подарок, но и расскажут, что вы заботитесь о природе.

Календарь с наклейками «Семейный планер на 2025 год»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 820 рублей



Семейный планер поможет организовать год весело и с удовольствием. Красивый дизайн, удобные наклейки и простор для творчества делают его универсальным подарком. В «Тайном Санте» он подойдет как для семейного человека, так и для любителя четких планов.

Смесь для глинтвейна с клубникой и малиной





Заказать можно по ссылке.

Цена: 469 рублей



Эта смесь превращает обычный вечер в настоящий праздник. Внутри — натуральные ингредиенты, которые добавляют напитку неповторимый вкус и аромат. Согревающий клубнично-малиновый глинтвейн станет центром любого застолья. В «Тайном Санте» это отличный подарок для коллеги, который любит уютные вечера и необычные вкусы. Такой подарок сразу передаст ваше праздничное настроение.

Книга-адвент «Миссия: Новый год»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 920 рублей



Эта книга — не просто адвент, а увлекательное приключение, наполненное заданиями и историями. Она помогает окунуться в праздничную атмосферу и станет отличным подарком для семьи или коллеги, который ценит креативные и необычные вещи.

Набор для домашнего SPA «Уютные моменты»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 950 рублей



Этот набор — маленькая роскошь в баночке. Всё, что нужно для ухода за собой, в одном подарке. В «Тайном Санте» он станет самым желанным сюрпризом для того, кто любит расслабление и комфорт.

Фигурка декоративная «Ёлочка с игрушками»





Заказать можно по ссылке.

Цена: 990 рублей



Эта декоративная ёлочка — идеальный подарок для тех, кто любит украшать дом. Она создаёт атмосферу праздника и подходит для любого интерьера. Подарок идеально впишется в формат «Тайного Санты» благодаря универсальности и праздничному духу.