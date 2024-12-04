Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Казанские эксперты прокомментировали, допустимы ли религиозные символы на купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Казани для тысячной купюры. Прежняя идея изобразить на ней здание бывшей церкви без креста и башню Сююмбике с полумесяцем вызвала большие разногласия в обществе. Теперь в качестве символов города предлагаются главный корпус КФУ, Дворец Землевладельцев и центр семьи «Казан». Редакция PROKAZAN поговорила с экспертами о том, допустимо ли изображать культовые здания на купюре.

Казань не вошла в тройку лидеров в голосовании за символы на купюре

Новые варианты изображений Казани, наряду с объектами из других городов, выставлены на голосование за символ на новой купюре, посвященной ПФО. Пока казанские здания не вошли даже в тройку лидеров. Дворец землевладельцев на данный момент находится только на четвертом месте. А идею изобразить на купюре КФУ и центр семьи «Казан» поддержали еще меньше людей. Однако голосование проводится до 12 декабря. Поэтому еще есть надежда, что казанские символы вырвутся на лидирующие позиции.

Автор фото: Банк России

Изображение церкви без креста рядом с полумесяцем

Первый вариант дизайна банкноты в 1 тыс. рублей Центробанк отклонил, потому что он вызвал споры в обществе. Некоторые были возмущены тем, что для нее выбрали такой вид Казанского Кремля, на котором расположена бывшая церковь без креста рядом с символом ислама — полумесяцем на башне Сююмбике.

Автор фото: Мария Короткова

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в тысячу изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста», — написал в своем Телеграм-канале священник русской православной церкви Павел Островский.

Эксперты тоже считают, что такой подход является неправильным.

Уместен ли был первый вариант дизайна банкноты?

«Прежний вариант дизайна купюры разрабатывали неграмотные люди. А может быть, это даже была провокация. Но не берусь судить», — прокомментировал в беседе с журналистом PROKAZAN председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов.

С формальной точки зрения, на новой купюре все было изображено так, как есть. В здании бывшей церкви сейчас располагается не действующий храм, а Музей истории государственности татарского народа. На башню Сююмбике еще в 1993 году водрузили полумесяц для чтения поминальных молитв в честь жертв 1552 года, отмечает Михаил Щеглов. Правда, со временем на них стало ходить все меньше и меньше людей. И на сегодняшний день практика чтения молитв у башни Сююмбике сошла на нет.

Тем не менее, по мнению Михаила Щеглова, при изображении религиозных символов на деньгах должно соблюдаться равноправие.

«Однобокость недопустима. Тем более что в Казани мусульман примерно столько же, сколько и православных. Ведь можно было бы, например, выбрать такой ракурс Кремля, на котором мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор», — говорит Михаил Щеглов.

Автор фото: Юлия Жизневская

Медиаменеджер Ярослав Муравьев тоже считает, что при вынесении религиозной символики на купюры недопустим перекос в сторону какого-то одного вероисповедания.

«Поскольку Россия очень многослойна, многокультурна, здесь должен соблюдаться паритет», — отмечает Ярослав Муравьев.

Допустимо ли изображать религиозные символы на купюре?

Что же касается самого изображения культовых зданий и в целом религиозных символов на деньгах, многие эксперты считают, что это вполне приемлемо.

«Я считаю, что на купюрах изображаются символы, связанные с нашей российской идентичностью. А в нее входят в том числе и православная, и мусульманская составляющие, и какие-то исторические вещи. Поэтому я здесь проблем не вижу», — прокомментировал Ярослав Муравьев.

Автор фото: Мария Короткова

То же самое говорит и Михаил Щеглов.

«Православный крест и мусульманский полумесяц – это традиционная символика народов, населяющих нашу страну. Тем более что многие храмы и чисто внешне очень красивы. Почему их нельзя изображать на купюрах?», — высказался председатель Общества русской культуры Татарстана.

В Духовном управлении мусульман Татарстана нам отказались давать комментарий по этому вопросу. А представители православного духовенства не видят в размещении на деньгах религиозной символики ничего предосудительного.

«Церковь никогда не высказывала запрет на изображение религиозных учреждений на купюрах. Их не разрешается изображать только в тех местах, где они будут заведомо предаваться поруганию, например, на полу», — ответили PROKAZAN в казанской епархии.

Впрочем, есть и те, кто считает, что религиозные символы недопустимо размещать на деньгах. Такого мнения, например, придерживается известный казанский историк-краевед, член Союза писателей России Анатолий Елдашев.

«Изображение на купюре должно быть нейтральным и не нести какую-то религиозную символику», — говорит Анатолий Елдашев.

Что лучше всего изобразить на новой купюре?

На его взгляд, для эмблемы Казани больше всего подходит здание университета.

«Университет — это центр интеллектуальной жизни исторической Казани. Без заслуг его ученых и выпускников наш город не был таким, какой он есть сейчас», — говорит Анатолий Елдашев.

Такая же точка зрения по этому вопросу и у Ярослава Муравьева. Он считает, что из всех трех вариантов символов Казани лучше всего отражает идентичность нашего города именно КФУ.

«Казанский университет больше всего из всех трех вариантов ассоциируется с исторической Казанью. Кроме того, он оказал огромное влияние на развитие России и ее историю. Сколько известных личностей работали в казанском университете!» — говорит Ярослав Муравьев.

А еще одним наиболее подходящим символом Казани, на взгляд Муравьева, является Казанский Кремль. Михаил Щеглов тоже считает его самой оптимальной эмблемой для новой банкноты.

«Я думаю, что главные символы Казани — это Кремль и Волга. Лучше всего было бы взять такой вид на Кремль, откуда просматривается и Благовещенский собор, и мечеть Кул-Шариф, и Спасская башня со звездой (это тоже часть нашей истории). И еще я бы поместил на банкноту Волгу», — говорит Михаил Щеглов.

Автор фото: Мария Короткова

Анатолий Елдашев тоже считает, что хорошей идеей будет изобразить на новой купюре Волгу. А еще, по его мнению, можно разместить на ней наиболее узнаваемые места Казани, запечатленные с высоты птичьего полета.