Известный астролог Тамара Глоба порадовала всех интересующихся астрономией новым прогнозом на июнь 2024 года, в котором уделила пристальное внимание носителям трёх знаков зодиаков: Львам, Весам и Рыбам.

Согласно её мнению, указанные знаки зодиака смогут достичь личного и профессионального процветания уже в самом начале лета, несмотря на любые возможные трудности, которые могут возникнуть на их пути.

Львам Глоба рекомендует выделить побольше свободного времен семье и особенно своему партнеру. Несмотря на ожидаемый рост обязанностей и появление других рабочих нагрузок, она убеждена, что все их усилия приведут к успеху, и все препятствия будут преодолены.

Астролог предостерегает представителей знака Весов о необходимости быть подготовленными к неожиданным поворотам, непредвиденным последствиям и непредсказуемым результатам. Глоба советует им не упускать шансы, которые могут появиться на их пути.

С другой стороны, Рыбы ожидают благоприятные перспективы. Они увеличат круг своих знакомств, улучшат свои финансы и у них может появиться романтический партнёр на рабочем месте. В случае последнего астролог уверяет в долгосрочных, прочных и прекрасных отношениях с возлюбленной или возлюбленным, и на неоднозначное восприятие окружающих следует обращать поменьше внимания, сообщает PROGOROD21.