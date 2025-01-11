В центре Казани воссоздают исторический облик «Гранд-отеля»

В самом сердце Казани продолжаются работы по реставрации гостиницы «Гранд-отель», известной также как «Дом Свешникова» — памятник архитектуры XIX века. После разрушительного пожара в 2010 году здание долго оставалось заброшенным, однако теперь оно обретает новую жизнь под надзором Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



Реставрационные мероприятия стартовали в 2023 году. В прошедший период сотрудники провели укрепление фундамента и стен, обновили крышу, фасады и оконные проемы. Следующим этапом станут монтаж коммуникаций и облагораживание территорий рядом со зданием.



Представители комитета подчеркнули, что при проведении работ оставили оригинальный исторический вид памятника. Раньше на этом месте располагалась гостиница «Никольские номера», позже преобразованная в «Гранд-отель». Название здание получило в честь его основателя — купца А.Н. Свешникова.



Завершение реставрации позволит отелю вновь стать значимым культурным объектом города, привлекая туристов и способствуя сохранению богатого архитектурного наследия региона.