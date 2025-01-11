Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Ограничения рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в...

Пресс-служба аэропорта Бегишево (Нижнекамск)

Подписаться в Telegram

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты в 19:20 по местному времени.

Эти временные меры, введенные Росавиацией, были нацелены на поддержание безопасности гражданского воздушного сообщения. Пилоты, диспетчеры и персонал аэродромов приняли все требуемые меры предосторожности, учитывая безопасность пассажиров своим основным приоритетом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Важное в РТ

день назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%

обработка от тараканов отзывы

Новости Татарстана

4 часа назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Новости России

2 дня назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

сварка санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани

Новости Казани

день назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге

Новости Казани

23 часа назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Казани

день назад

В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214

Новости Казани

день назад

Метапневмовирус повлиял на работу казанского аэропорта
Новости Татарстана
час назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домо...

Новости Татарстана

27 минут назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости России

день назад

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

Новости Татарстана

32 минуты назад

Ограничения рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Новости Казани

42 минуты назад

В Казани под домашний арест поместили подругу девушки, разбившейся на тюбинге
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
день назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

3 часа назад

В центре Казани воссоздают исторический облик «Гранд-отеля»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в системе «Честный знак» отметились лишь 9 ветклиник из 52

Новости Татарстана

4 часа назад

Около 3,26 млн кв. метров жилья пойдут под сдачу в Татарстане в 2025 году
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты