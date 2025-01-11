Ограничения рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты
Пресс-служба аэропорта Бегишево (Нижнекамск)
Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты в 19:20 по местному времени.
Эти временные меры, введенные Росавиацией, были нацелены на поддержание безопасности гражданского воздушного сообщения. Пилоты, диспетчеры и персонал аэродромов приняли все требуемые меры предосторожности, учитывая безопасность пассажиров своим основным приоритетом.
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