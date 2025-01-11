Ограничения рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты в 19:20 по местному времени.



Эти временные меры, введенные Росавиацией, были нацелены на поддержание безопасности гражданского воздушного сообщения. Пилоты, диспетчеры и персонал аэродромов приняли все требуемые меры предосторожности, учитывая безопасность пассажиров своим основным приоритетом.