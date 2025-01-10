Метапневмовирус повлиял на работу казанского аэропорта

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану были замечены в аэропорту «Казань». Пресс-служба регионального управления сообщила изданию Inkazan, что специалисты проводят определенные мероприятия в связи с вспышкой метапневмовируса.

Представитель ведомства отметил, что контроль осуществляется постоянно. При этом было установлено, что надзор за пассажирами, прилетающими из-за границы, не был усилен, и работа продолжает проходить в привычном режиме.

Ранее жители Казани наблюдали, как при выходе из самолета в аэропорту специалисты использовали тепловизоры для проверки пассажиров. Следует подчеркнуть, что осмотры проводились не только для международных рейсов, но и для тех, кто возвращался в столицу Татарстана из других регионов России.

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