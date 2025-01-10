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Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани

По данному факту было заведено дело по статье, ...

pixabay.com

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В канун Нового года на казанском мусороперерабатывающем заводе было обнаружено тело младенца, сообщили KazanFirst из собственных источников.

По предварительной информации, тело малыша люди увидели примерно в 6 часов вечера на конвейерной ленте. У крохи была видна пуповина, его завернули в темно-зеленое полотенце.

По данному факту было заведено дело по статье, касающейся убийства новорожденного матерью. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак.

Пострадавшая была госпитализирована, она находится под наблюдением медиков. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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