Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани
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В канун Нового года на казанском мусороперерабатывающем заводе было обнаружено тело младенца, сообщили KazanFirst из собственных источников.
По предварительной информации, тело малыша люди увидели примерно в 6 часов вечера на конвейерной ленте. У крохи была видна пуповина, его завернули в темно-зеленое полотенце.
По данному факту было заведено дело по статье, касающейся убийства новорожденного матерью. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали о том, что возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак.
Пострадавшая была госпитализирована, она находится под наблюдением медиков. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.
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