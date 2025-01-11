В Казани под домашний арест поместили подругу девушки, разбившейся на тюбинге

Суд Казани поместил под домашний арест девушку, обвиненную в непредумышленном убийстве подруги при катании на тюбинге.



Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после происшествия, произошедшего 8 января. По информации следствия, девушка, управлявшая автомобилем Hyundai Getz, к которому был прикреплен тюбинг с пассажиркой, нарушила ПДД, что привело к аварии на улице Равнинная.



Пострадавшая подруга получила серьезные травмы и после этого умерла в больнице. Водитель покинула место происшествия, не сообщив о нем полиции. Расследование контролируется прокуратурой Казани.