В Казани под домашний арест поместили подругу девушки, разбившейся на тюбинге
Прокуратура Татарстана
Суд Казани поместил под домашний арест девушку, обвиненную в непредумышленном убийстве подруги при катании на тюбинге.
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после происшествия, произошедшего 8 января. По информации следствия, девушка, управлявшая автомобилем Hyundai Getz, к которому был прикреплен тюбинг с пассажиркой, нарушила ПДД, что привело к аварии на улице Равнинная.
Пострадавшая подруга получила серьезные травмы и после этого умерла в больнице. Водитель покинула место происшествия, не сообщив о нем полиции. Расследование контролируется прокуратурой Казани.
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