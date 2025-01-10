Водитель BMW, сбежавший с места ДТП в Татарстане, расплакался в суде 10 января

10 января в суд Казани привезли Ленара Низамова, водителя BMW, обвиняемого в жуткой аварии, произошедшем 6 января на автодороге М7 в РТ.

Согласно материалам следствия, действия Низамова привели к гибели 57-летнего водителя «Лады Приоры». По сведениям МВД, водитель BMW превысил безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель «Лады» умер на месте, а Низамов покинул место ДТП.

На судебном заседании Низамов попросил заменить арест на домашний, мотивируя это необходимостью ухода за двумя маленькими детьми. Он также выразил глубокие соболезнования семье погибшего и признал свою вину.

Следователь настаивал на заключении Низамова под стражу сроком на один месяц и 26 дней, и эту позицию поддержала прокуратура.