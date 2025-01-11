В аэропорте Казани во второй раз ввели ограничения на полеты
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В казанском аэропорту вновь ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения вступили в силу с 15:05.
Ранее в этот день аналогичные меры принимались в отношении нижнекамского и ульяновского аэропортов, а также утром действовали ограничения на функционирование аэропорта. Причины введения ограничений не указаны.
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