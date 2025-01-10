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В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%

В новогодние праздники россияне предпочитали см...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В новогодние праздники россияне предпочитали смотреть видео в VK и на «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры (в первую очередь, Telegram и WhatsApp). А вот популярность традиционных звонков продолжает снижаться. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже более семи лет. Абоненты все чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционного спешат поздравить друг друга.

К примеру, в Татарстане голосовой трафик на абонента за период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 16%, а объём потребляемого интернет‑трафика в расчёте на пользователя вырос на 10%.

Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня прошлого года и до шести часов утра 1 января 2025 по суммарному объему трафика стал Telegram. По сравнению с 2024 годом этот показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. Однако, у идущего вторым WhatsApp, прирост трафика оказался более чем в два раза выше, составив 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодежи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикреплёнными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, объем трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик идущих на третьем месте «Одноклассников» упал на 18% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост объемов трафика. Прирост трафика у видеосервиса VK оставил 145%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга — YouTube. Его трафик составил всего 4% от первой ночи 2024 года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным онлайн-кинотеатрам.

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