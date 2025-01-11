В Татарстане в системе «Честный знак» отметились лишь 9 ветклиник из 52

В РТ в системе «Честный знак» оформлено всего 9 медицинских учреждений из пятидесяти двух. Такую информацию заявил главный представитель республиканского подразделения Россельхознадзора Ильнур Галеев на одном из собраний.



Галеев рассказал, что с начала осени 2023 года процедура маркировки медикаментов и кормов для животных превратилась в обязательную. Эксперимент по внедрению этой системы длился до 31 августа 2023 года.



Препараты и еда для домашних животных начали маркироваться с 1 сентября 2023 года. Эксперимент по внедрению этой практики завершился в конце лета 2023 года. Компаниям, производящим подобные товары, нужно отметиться в системе. С 1 октября 2024 года продажа немаркированных продуктов была запрещена. Данная мера помогла предотвратить распространение фальсиционных и продуктов с низких качеством, а также защитить домашних животных от вредных веществ.



Таким образом, система «Честный знак» направлена на исключение подделок и некачественного товара и защиту домашних животных от угроз, связанных с использованием неподобранных продуктов.