Поцелованные богом: Глоба назвал 3 знака зодиака, которых фортуна поцелует в лоб в конце января

Павел Глоба, российский астролог и публицист, предоставил прогноз для трех знаков зодиака, обещая им настоящее счастье с 26 января, пишет progorodsamara.

Овен

С этого момента ваши энергия и страсть будут на пике. Появится уникальная возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи. Будьте открыты к новым проектам и людям вокруг вас – это может стать источником вдохновения и неожиданных перспектив. Любовь также принесет приятные сюрпризы.

Близнецы

Настанет период увлекательных открытий и учебы. Вас ждут необычные встречи и интересные знакомства. Развивайте свои навыки и открывайтесь для новых идей – это подарит вам уверенность в своих силах. В любви ожидают приятные изменения – доверьтесь своему сердцу.

Рак

Счастье будет с вами на каждом шагу. Укрепление семейных уз будет приоритетом, и ваши отношения будут наполнены теплом и взаимопониманием. В работе ожидайте признания за ваш труд и усилия. Здоровье также будет поддерживать вас – заботьтесь о себе и наслаждайтесь этим периодом радости.