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В Татарстане корпоративные клиенты могут заранее записаться в 126 офисов Сбера

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У представителей бизнеса и предпринимателей появилась возможность спланировать визит в офис Сбера. Теперь они, как и частные клиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определённое время в приложении СберБанк Онлайн. Услуга доступна более чем в 120 отделениях по всей республике.

В офисах Сбера корпоративные клиенты могут получить более 100 видов услуг. Среди них и те, которые по законодательству требуют обязательной очной идентификации со стороны банка. Например, именно в офисе можно зарегистрировать бизнес и тут же открыть счет, снять наличные с бизнес-карты свыше лимита, провести операции с векселями и так далее.

Чтобы записаться на визит, в СберБанк Онлайн нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «Записаться», далее выбрать «Бизнес» и операцию, которую необходимо совершить в офисе, а также день и время. После этого в приложении сформируется четырёхзначный код бронирования, который нужно будет ввести на терминале электронной очереди в офисе в разделе «Я записывался». Клиента пригласят в первое освободившееся окно.

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