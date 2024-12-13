Большой новогодний Open Space Market пройдет 20, 21 и 22 декабря в «МЕГЕ» на Проспекте Победы, 141. Время работы — с 11:00 до 20:00 каждый день. В программе — 395 участников дизайнерского маркета, фуд-корт, фотозоны, лекции, мастер — классы, диджей-сеты от «Соли» и живая музыка, игротека от «Баклажана», чилл-зона от «Авторов» и другое.



В этот раз маркет на маркете будут самобытные аксессуары от «Гни свою линию», украшения из голограмм от Soul_mirr, косынки и корсеты от uyuy.clo, ковры от SiRiS, свечи и диффузоры от «А помнишь…», картины художницы Насти Афанасьевой, украшения с азбукой Морзе SECRET_CODE, ювелирные украшения от DunDesign, одежда от семейного бренда ASCHSPACE, изделия из скорлупы грецкого ореха «Душа ореха», сумки из переработанного полиэтилена ULSA, музыкальные инструменты от лавки «Чемодан Варганов», игрушки из биоразлагаемого полимера Toy dreams, изделия из переработанных скетбордов «Больше чем скейтборд» и многое другое.

На фуд-корте в этот раз будут хлеба от пекарни «Хлеба Прохора», крафтовые закуски «ТОМАТИКИ», паштеты «Привет, ПАШТЕТ!», корейское кафе «Итэвон», сыроварня Павла Кабанова и другие.

Помимо диджей-сетов также все три дня будут живые выступления музыкантов: D-STREET 20 декабря, LIA & BEN 21 декабря, DORATTI 22 декабря.

Программа лектория и мастер-классов Open Space Market

В этот раз Open Space Market проводит серию лекций совместно с КФУ, спикеры:



— Игорь Гурьянов, к.ф.н., доцент кафедры романо-германской филологии ИФМК КФУ, выступит с темой: «Почему современные дети читают больше родителей».

— Никита Степанов, б.с., ассистент кафедры ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ, флорист, расскажет, как создать уютный зеленый уголок на лекции «Зеленый уголок: бедствие или оазис спокойствия».

— Дмитрий Чикрин, д.т.н., профессор, директор института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ, развеет мифы о киберспорте на лекции «Компьютерные игры и киберспорт: мифы и реальность».

— Иван Киясов, к.м.н., доцент, заместитель главного врача МСЧ КФУ по развитию, качеству и цифровой медицине, расскажет о том, как избегать ошибок в питании на лекции «НЕправильное правильное питание»

На мастер-классах можно будет научиться расписывать пряники, делать 3D-елочки из теста, делать ковры с помощью тафтинга, рисовать акрилом на холсте, делать открытки из войлока.

Точные даты и время лекций и мастер-классов появятся позже в соцсетях маркета, вход свободный, без регистрации.

OSM: новый формат

«OSM:новый формат» — мини-версия Open Space Market. Он пройдет с 23 декабря по 12 января в комьюнити-центре «АРТ» на ул. Ершова, 62. Маркет займет территорию возле эскалатора на двух этажах площадки. Время работы — с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме 31 декабря и 1 января (точное время работы объявят в соцсетях маркета позже). В программе — дизайнерский маркет и мастер-классы.

На маркете будут представлены украшения из натуральных камней Paraiba stones, сумки и одежды от бренда «Сын Собаки», керамика и украшения с вайбом детства GALKA, серебряные украшения от бренда «Фетиш», парфюмерия и уходовые средства от Silvercat.me и многие другие.



Программа мастер классов еще в разработке, если вы хотите участвовать — можно подать заявку на почту kazan@openspacemarker.ru до 18 декабря.