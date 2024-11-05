«По 7 500 рублей с квартиры». Всех, у кого есть счетчики, ждет новое правило с 6 ноября

Владельцам квартир, оборудованных счетчиками для учета воды, предстоит адаптироваться к новым правилам, которые начинают действовать в этом месяце.

С ноября процедура поверки счетчиков изменится, и пренебрежение этими нововведениями может привести к серьезным финансовым затратам. Изменения касаются проверки приборов учета и требования аккредитации для специалистов, проводящих поверку. Разберем, что именно нужно знать, чтобы избежать лишних расходов.

Новые стандарты и изменения в поверке счетчиков

Недавно вступил в силу новый ГОСТ, касающийся водосчетчиков, и теперь поверка счетчиков горячей и холодной воды будет проводиться по обновленным правилам. Поверка стала обязательной для приборов, у которых подходит к концу срок службы — обычно это раз в пять лет, а иногда и чаще. Теперь проведение поверки доверено только аккредитованным организациям, чьи специалисты имеют соответствующие документы. Это помогает избежать мошенничества, которое стало частым явлением на рынке услуг по поверке счетчиков.

Как избежать мошенников и не переплачивать?

Чтобы уберечься от недобросовестных «специалистов», важно помнить несколько правил:

Проверяйте аккредитацию: только представители компаний, аккредитованных Росстандартом, имеют право проводить поверку. Если человек без документов предлагает свои услуги, лучше отказаться.

Запросите документы: у настоящего специалиста обязательно будут при себе аккредитационные бумаги и лицензия. Если они отсутствуют, скорее всего, перед вами мошенник.

Регистрируйтесь в реестре: результаты поверки будут заноситься в единый реестр. Управляющие компании и другие организации смогут получить данные о поверке именно из этого реестра, а значит, лишние справки и документы вам не понадобятся.

Чем грозит пропуск поверки или несвоевременная замена?

Если срок поверки пропущен или счетчик вышел из строя, управляющие компании могут начислять плату за воду по нормативу, что обычно обходится значительно дороже, чем учет по счетчику. Поэтому своевременная поверка и, при необходимости, замена прибора помогут избежать переплат. Замена счетчика на новый обойдется примерно в 2 500 рублей, а если понадобится пломбировка и установка второго счетчика, общая сумма может составить около 7 500 рублей для одной квартиры.

Как подготовиться к новым правилам?

Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами, владельцам квартир рекомендуется:

Заранее уточнить дату последней поверки и проверить, не подошел ли срок следующей проверки.

Связаться с управляющей компанией или специализированными организациями, чтобы убедиться в правильности аккредитации компании.

Запланировать расходы на возможную замену счетчика, пломбировку и другие услуги.

С введением новых стандартов проверки счетчиков в России стремятся повысить качество и безопасность услуг. Владельцы квартир, которые будут следовать правилам, смогут избежать переплат и обеспечить точный учет воды.

