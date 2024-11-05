Орбакайте показала 12-летнюю дочь Клавдию, которая говорит на английском языке

Певица Кристина Орбакайте призналась, что ее 12-летняя дочка умеет говорить на английском языке. Артистка выложила видеозапись с Клавдией в социальной сети.

В настоящее время в Интернете становится популярным тренд на дубайский зеленый шоколад. Многие люди записывают на видео, как они едят восточную сладость. Записать такой ролик решила и сама Орбакайте, однако, вместо нее шоколадку ела ее дочь Клавдия. Девочка с радостью поблагодарила свою маму за такой вкусный подарок. Известно, что 12-летняя школьница в это время разговаривала не на русском языке, а на английском.

Девочка в лосинах призналась, что шоколад ей очень понравился.

Напомним, актриса и певица Кристина Орбакайте родилась в мае 1971 года, в Москве в звездной семье Аллы Пугачевой и артиста Миколаса Орбакаса. По сведениям википедии, женщина появилась на свет в Лондоне.