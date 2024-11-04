Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Об этом рассказали в администрации города Казани. 

pixabay.com

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Уже с сегодняшнего дня 4 ноября 2024 года, открывается движение по трассе-дублеру Вознесенского тракта. Об этом рассказали в администрации города Казани.

В рамках возведения Вознесенского тракта в региональной столице Республики Татарстан было окончено строительство дороги-дублера, которая ведет от улицы Иман к улице Глушко.

После открытия дороги специалисты скорректируют также маршруты общественного транспорта. Сведения об этом сотрудники мэрии сообщат позже.

Ранее мы писали о том, что на новогодние объекты около Центра семьи «Казан» в городе будет направлено больше 18 миллионов рублей. Сведения об этом появились на портале государственных закупок.

Специалисты должны будут провести монтаж главной елки города, различных световых инсталляций, а также обеспечить их работу и дальнейший демонтаж.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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