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С «маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила 43-летие с сыном Платоном

На видеозаписи можно увидеть, как семья гуляет ...

Kremlin.ru

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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак перед своим 43 днем рождения выложила в телеграм-канале ролик с сыном Платоном. На видеозаписи можно увидеть, как семья гуляет по снеженному лесу. Ребенок, которому в ближайшее время исполнится 8 лет, направляется спиной к камере. В публикации известная личность пожелала людям завести тоже «маленького гаденыша», чтобы заключать его в объятие ежедневно.

Свой последний день 42 лет провела в хорошем настроении. Собчак отметила, что она любит свою жизнь, родных и близких, дом, свои достижения и промахи, но самая главная радость, по мнению Ксении, — это ее маленький сын Платон. В конце журналистка порекомендовала всем стать родителями.

Напомним, Ксения Собчак родилась в ноябре 1981 года, в Ленинграде. Известно, что сегодня, 5 числа телеведущая празднует свой день рождения.

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