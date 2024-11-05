С «маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила 43-летие с сыном Платоном

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак перед своим 43 днем рождения выложила в телеграм-канале ролик с сыном Платоном. На видеозаписи можно увидеть, как семья гуляет по снеженному лесу. Ребенок, которому в ближайшее время исполнится 8 лет, направляется спиной к камере. В публикации известная личность пожелала людям завести тоже «маленького гаденыша», чтобы заключать его в объятие ежедневно.

Свой последний день 42 лет провела в хорошем настроении. Собчак отметила, что она любит свою жизнь, родных и близких, дом, свои достижения и промахи, но самая главная радость, по мнению Ксении, — это ее маленький сын Платон. В конце журналистка порекомендовала всем стать родителями.

Напомним, Ксения Собчак родилась в ноябре 1981 года, в Ленинграде. Известно, что сегодня, 5 числа телеведущая празднует свой день рождения.