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ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК) подвели итоги федерального конкурса по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений – «Финансовый мир». В конкурсе приняли участие более тысячи учащихся из 49 высших учебных заведений России от Луганска до Южно-Сахалинска.

В течение месяца на онлайн-платформе «ВТБ Образование» участники изучали материалы о современных тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля, проходили тестирование и готовили творческие задания. По итогам конкурса финансовые эксперты ВТБ и НСПК выбрали троих победителей из Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге (Екатерина Постригань), Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого (Ангелина Селянин) и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (Алена Черезова).
Лучших учеников ждёт главный приз – поездка в Москву, посещения ЦБ, офисов ВТБ и НСПК, мастер-классы от банковских специалистов и яркая культурная программа. Остальные финалисты получат дипломы и ценные подарки от организаторов в своих городах.

«Получение знаний – самая важная инвестиция в будущее. От завтрашних педагогов зависит, насколько эффективно будет функционировать система обучения. Преподаватели находятся в эпицентре изменений, происходящих сегодня по всем направлениям – это касается и технологий, и финансов. ВТБ готов делиться самой актуальной экспертизой в ультрасовременном финансовом мире и быть надежным партнером для сферы образования. Вместе мы вносим важный вклад в процветание будущего поколения», - отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«Мы видим, что у людей существует потребность в получении новых знаний в области финансовой грамотности. Это подтверждается тем, что в конкурсе приняло участие свыше 1000 студентов из различных высших учебных заведений по всей стране. Важно отметить, что именно педагоги готовы накапливать и передавать эту информацию, что делает их ключевыми фигурами в процессе обучения. Финансовая грамотность учителей является основой для формирования ответственного и образованного поколения. Правильно выстроенная передача знаний, в свою очередь, позволит людям достигать своих целей, улучшать качество жизни и обеспечивать финансовую безопасность», – прокомментировал заместитель генерального директора НСПК Дмитрий Бувин.

ВТБ и НСПК проводят конкурс «Финансовый мир» второй год подряд. Цель обучения - повысить финансовую культуру молодёжи. Будущие педагоги получают возможность расширить свой кругозор и подготовиться к передаче знаний своим ученикам.

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