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Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Не так давно суд встал на сторону местного прок...

pixabay.com

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Супруга ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева Тимура Алибаева Лира обжаловала решение суда об изъятии 3 объектов недвижимости и 24 миллионов рублей.
Жалоба поступила еще и от Адика Идиятуллина, ее брата. Известно, что мужчина не приходил на заседания. В суде рассказали изданию Inkazan, что всего есть 2 жалобы.

Не так давно суд встал на сторону местного прокурора. Специалист рассказал, что семья Алибаевых могла обзавестись деньгами и имуществом на незаконных основаниях.

Родители супруги ректора якобы были владельцами недвижимостью. Денежные средства сперва в один из дней пришли женщине, а затем оказались в турецком банке. В 2022 году женщина их не указала в декларацию, а зафиксировала только спустя несколько лет. В суде сторона защиты рассказала, что 24 миллиона рублей им дали в долг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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