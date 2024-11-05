Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Супруга ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева Тимура Алибаева Лира обжаловала решение суда об изъятии 3 объектов недвижимости и 24 миллионов рублей.

Жалоба поступила еще и от Адика Идиятуллина, ее брата. Известно, что мужчина не приходил на заседания. В суде рассказали изданию Inkazan, что всего есть 2 жалобы.

Не так давно суд встал на сторону местного прокурора. Специалист рассказал, что семья Алибаевых могла обзавестись деньгами и имуществом на незаконных основаниях.

Родители супруги ректора якобы были владельцами недвижимостью. Денежные средства сперва в один из дней пришли женщине, а затем оказались в турецком банке. В 2022 году женщина их не указала в декларацию, а зафиксировала только спустя несколько лет. В суде сторона защиты рассказала, что 24 миллиона рублей им дали в долг.