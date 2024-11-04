Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

В РТ управление налоговой службы подало иск на Тимура Зайнутдинова, который является зятем главы строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Заявление с просьбой признать ИП банкротом пришло еще в августе этого года. Специалистам не понравилось, что долг Зайнутдина составляет уже 88 миллионов рублей.

Так, в Арбитражном суде региона не раз говорилось о перерывах в судебных заседаниях. Встреча должна пройти 11 ноября 2024 года.

Долг появился из-за возведения инженерных коммуникаций через организацию «Строй Регион». Компанию в 2017 году просили обанкротить, пишет «Бизнес Онлайн».

Эксперты узнали о долгах и приняли решение обратиться в суд, однако новым руководителем уже назначен другой человек. Помимо этого, Тимур заключал с налоговой соглашение, вот только ничего не исполнил.

Еще в минувшем году казанские власти оштрафовали компанию «Коаст» за ненормативное содержание арендованного строения на Кремлевской набережной, организация принадлежит зятю Зиганшина,