Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина
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В РТ управление налоговой службы подало иск на Тимура Зайнутдинова, который является зятем главы строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.
Заявление с просьбой признать ИП банкротом пришло еще в августе этого года. Специалистам не понравилось, что долг Зайнутдина составляет уже 88 миллионов рублей.
Так, в Арбитражном суде региона не раз говорилось о перерывах в судебных заседаниях. Встреча должна пройти 11 ноября 2024 года.
Долг появился из-за возведения инженерных коммуникаций через организацию «Строй Регион». Компанию в 2017 году просили обанкротить, пишет «Бизнес Онлайн».
Эксперты узнали о долгах и приняли решение обратиться в суд, однако новым руководителем уже назначен другой человек. Помимо этого, Тимур заключал с налоговой соглашение, вот только ничего не исполнил.
Еще в минувшем году казанские власти оштрафовали компанию «Коаст» за ненормативное содержание арендованного строения на Кремлевской набережной, организация принадлежит зятю Зиганшина,
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