Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Долг Зайнутдина - 88 миллионов рублей

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В РТ управление налоговой службы подало иск на Тимура Зайнутдинова, который является зятем главы строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Заявление с просьбой признать ИП банкротом пришло еще в августе этого года. Специалистам не понравилось, что долг Зайнутдина составляет уже 88 миллионов рублей.

Так, в Арбитражном суде региона не раз говорилось о перерывах в судебных заседаниях. Встреча должна пройти 11 ноября 2024 года.

Долг появился из-за возведения инженерных коммуникаций через организацию «Строй Регион». Компанию в 2017 году просили обанкротить, пишет «Бизнес Онлайн».

Эксперты узнали о долгах и приняли решение обратиться в суд, однако новым руководителем уже назначен другой человек. Помимо этого, Тимур заключал с налоговой соглашение, вот только ничего не исполнил.

Еще в минувшем году казанские власти оштрафовали компанию «Коаст» за ненормативное содержание арендованного строения на Кремлевской набережной, организация принадлежит зятю Зиганшина,

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

как бороться с прусаками в квартире

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Важное в РТ

3 дня назад

В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи

ремонт складов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Казани

2 часа назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости Казани

час назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина
Новости Казани
2 часа назад

Площадку у «Казана» украсят к Новому году за 18 миллионов рублей

Финансирование назначено из бюджета города

Новости Казани

40 минут назад

Неадекват поколотил 3 машины в ЖК "Салават Купере".

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

Новости Татарстана

3 часа назад

Житель Нижнекамска спел на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 4 ноября прошел крестный ход с иконой
В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с с...
Новости Казани
час назад

В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 4 ноября будут снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

день назад

В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома
Это нужно знать перед тем, как решите строить с...
Интересное в Казани
4 дня назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома