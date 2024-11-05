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Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Возведение академического театра также стало мо...

Пресс-служба Раиса РТ

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Минниханов прибыл на стройплощадку нового строения театра имени Камала. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса по региону.

Главе Татарстана рассказали о идее благоустройства участка вокруг учреждения, которая включает в себя парки с набережной и площадью. Вдоль набережной могут оформить сад, где появятся сцена и детские площадки.

Раис заявил, что это проект - знаковый для столицы. Внутри заведения будут залы, различные образовательные лаборатории и административные помещения.

Возведение академического театра также стало мотивацией для улучшения соседнего квартала, где в текущем году были обновлены 20 дворов, улучшены пешеходные участки и освещение.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем. Решение уже поддержал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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