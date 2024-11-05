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АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 9 месяцев текущего года. На совершенствование условий труда и сохранение здоровья работников в отчетный период предприятие направило 395,5 млн руб.

Цель - контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Проведены специальная оценка условий труда на 79 рабочих местах, замеры факторов производственной среды в 22 помещениях. Приобретено 465 переносных приборов контроля и сигнализации уровней ПДК и 8 жилых вагон-домиков.

Объекты укомплектованы знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда. Учебные классы производственного обучения и кабинеты по охране труда оснащены техническими средствами и наглядной агитацией.

Выполнена реконструкция, капитальный ремонт, монтаж систем отопления, систем вентиляции (кондиционирования), оснащение рабочих мест системами местного освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений, монтаж и реконструкция стационарных площадок обслуживания. Закуплены средства индивидуальной защиты, спецодежда и обувь.

Организовано теоретическое и практическое обучение в области охраны труда 2600 сотрудников. Более 5800 человек прошли периодический медицинский осмотр и свыше 1700 – профилактическую вакцинацию.

Ежегодно специалисты АО «Транснефть – Прикамье» принимают участие во Всероссийской неделе охраны труда. В сентябре на площадках федеральной территории «Сириус» прошла церемония награждения, где предприятие было отмечено дипломом финалиста Всероссийского конкурса в области охраны труда 2024 в номинации «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда численностью свыше 1000 человек». В сентябре работники стали победителями первого этапа XVI Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда-2024».

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.

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