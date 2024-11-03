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«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

В Казань одним днём пришла холодная пора, а вме...

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В Казань одним днём пришла холодная пора, а вместе с этим, гололёд, сильный ветер и импровизированные холодильники на окнах 12 этажа одного из ЖК столицы Татарстана. Редакция PROKAZAN решила рассказать, как казанцы встретили непогоду и какие у этого последствия.

«Сорваны крыши»

2 ноября в Татарстан пришёл атлантический циклон «Лидия». Именно он и принёс шквалистый ветер, гололёд и даже снег. За прошедшие сутки в столице РТ выпало около трети от месячной нормы осадков. А именно, порядка 14 миллиметров. Основная масса осадков пришлась на западную часть города.

«Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. При переходах температур через ноль возможны обледенения. Поэтому не забудьте поменять резину на колесах авто. Берегите себя», — сообщили в пресс-службе мэрии казани корреспонденту PROKAZAN.

Без происшествий 2 ноября не обошлось.

Автор фото: МЧС по Татарстану

Сотрудники МЧС выехали на 12 вызовов. К ним поступили сообщения о падении деревьев и срыве кровли. Вызовы были как в Казани, так и за её пределами

«Максимальные порывы ветра зафиксированы в Бугульминском районе – 23 м/с, Лениногорском и Бавлинском районах – 20 м/с. Пострадавших нет. Идут восстановительные работы», — сообщили сотрудники МЧС корреспонденту PROKAZAN.

Также сотрудники МЧС по Татарстану настаивают на том, что на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, торговых павильонов, навесов, автобусных остановок и линий электропередач. Ещё нужно обходи стороной крупные деревья и не паркуй рядом с ними автотранспорт.

Автор фото: МЧС по Татарстану

«Окно стало холодильником»

ЖК «Голливуд» отличился в очередной раз. На этот житель 12 этажа выставил продукты на скользкий подоконник.

В чате жильцов была масса негодований. Люди даже жаловались председатель УК, но предприимчивые жильцы ещё долго не убирали стеклянный банки.

Автор фото: МЧС по Татарстану

«Понимаете, что банка, бутылка, упавшая с 12 этажа, убьет или покалечит! Если у вас проблемы с холодильником, это только ваши проблемы, решайте их не таким способом. Можно и на балкон вынести. Уберите свои продукты в свою квартиру», — пишет один из жильцов в домовом чате.

Видимо, с приходом холодов, люди от стресса забыли о технике безопасности.

«Дорожники будут работать круглосуточно»

Из-за неожиданных погодных изменений глава РТ Рустам Минниханов поручил дорожным службам усилить работу.

Он также поручил обеспечить полную готовность и исправную работу дорожно-коммунальной техники.

На данный момент на автодорогах Татарстана задействованы 145 единиц техники для уборки снега, как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. В течение суток было использовано 850 тонн песко-соляной смеси и 108 тонн соли.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В ночь с 4 на 5 ноября в некоторых районах ожидается кратковременная метель в легкой форме.

Перед началом недели температура в Татарстане понизится до -5 градусов ночью. Днем ожидаются значения в диапазоне от -1 до +2˚С.

В ночь на 5 ноября температура в республике будет колебаться от -2 до -6˚С, а в дневное время – от 0 до -3 градусов. Также существует вероятность образования гололедицы на дорогах в отдельных местах.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов и по возможности откажитесь от передвижения на личных транспортных средствах», - сообщили в пресс-службе ГИБДД корреспонденту PROKAZAN.

Сотрудники МЧС по Татарстану и ГИБДД призывают соблюдать правила безопасности как на дорогах, так и на пешиходных зонах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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