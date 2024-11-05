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На трассе М-7 под Казанью горит машина

В Казани фиксируются 3-балльные пробки

Казань на максималках

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В телеграм-канале «Казань на максималках» сообщили, что в Пестречинском районе в районе с. Гильдеево огнем охвачена машина.

О потерпевших пока ничего неизвестно.

По информации сервиса «Яндекс Карты», заторов на дороге около населенного пункта по данным на 09:27 нет. В Казани фиксируются 3-балльные пробки.

Местные жители в комментариях написали о том, что трасса М-7 является многострадальной. Все из-за гибели на проезжей части и пожаров. Другие сообщили, что раньше автовладельцы помогали тушить пламя, а теперь только проезжают мимо и записывают происходящее на телефон.

Ранее мы писали о том, что в Казани 2 ноября 2024 года, на мосту через реку Волгу на трассе М-7 огнем охвачена фура. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках". Выяснилось, что трасса была перекрыта до утра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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