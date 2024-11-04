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Оптовые цены остаются повышенными: эксперты рассказали, продолжит ли в Казани увеличиваться стоимость топлива

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремительно дорожают бензин и дизель
Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Фото: Prokazan

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В Татарстане за неделю повысились розничные цены на бензин и дизельное топливо. Бензин марки АИ-98 подорожал с 77,55 рублей до 78,28 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 11 копеек - до 62,48 рубля за литр. Существенный рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 пока не отмечается. Стоимость бензина марки АИ-92 за последнюю неделю не изменилась, но на прошлой неделе она повысилась на 1 копейку. АИ-95 подорожал на 1 копейку.

О том, почему так быстро растут цены на бензин и как они будут вести себя в ближайшее время – в материале «Прогорода Казани».

Розничные цены повышаются, а оптовые нет?

По словам экспертов, в течение последнего месяца оптовые цены на дизель и на многие марки бензина существенно не повышались. А в некоторых случаях они даже, наоборот, снижались.

«В октябре оптовые цены на АИ-92 не повышались, а оптовые цены на АИ-95 и дизельное топливо падали. А в рознице стоимость на 0,48% на АИ-92 увеличилась на 0,48%, АИ-95 на 0,31%, а дизельного топлива на 0,68%», рассказал руководитель аналитического центра Независимого Топливного Союза Григорий Баженов.

Фото: Prokazan

Однако розничные цены на бензин и дизель поднялись все же именно из-за повышения оптовых цен на них. Просто этот процесс всегда происходит с некоторой задержкой.

«Несмотря на то, что в октябре динамика оптовых цен изменилась, они остаются на повышенном уровне. А их рост не сразу отражается на рознице. Это происходит постепенно. Именно такую ситуацию мы сейчас и наблюдаем», пояснил Григорий Баженов.

Атаки беспилотников и цены на топливо

По словам собеседника издания, оптовые цены на топливо растут по целому ряду причин.

«Основная причина повышения оптовых цен - рост экспортной альтернативы (выгоднее поставлять на экспорт), на которую повлияло и ослабление рубля, и мировые котировки на нефтепродукты. Свою роль сыграли и атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, создавшие ажиотаж на бирже», говорит Григорий Баженов.

«Даже если цены на нефть падают, цены на топливо все равно растут»

Эксперты выделяют и множество других причин подорожания топлива. На бирже сейчас просели акции Газпрома. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы несут определенные расходы по обновлению оборудования. Потом важен вопрос о том, имеем ли право использовать все разработки при перегонке нефти: все ли они находятся в распоряжении России.

«Нашим предприятиям могут запретить использовать некоторые патенты. И тогда меняется технологический цикл, что опять же сопряжено с определенными затратами», прокомментировал руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов.

Экономист также считает, что топливо могло подорожать и из-за роста дебиторских задолженностей компаний перед нефтеперерабатывающими заводами.

Важно отметить, что, по его мнению, стоимость бензина и дизеля имеет тенденцию к повышению вне зависимости от того, что происходит с нефтью.

«Даже если цены на нефть падают, цены на топливо все равно растут», - говорит Ирек Галямов.

Что будет дальше с ценами на топливо?

По мнению Григория Баженова, стоимость бензина и дизеля в дальнейшем продолжит повышаться в пределах инфляции. А Ирек Галямов считает, что рост цен на топливо может быть достаточно ощутимым.

«Если нефтеперерабатывающие заводы не решат проблемы с ремонтом и с заменой оборудования, стоимость бензина и дизеля будет заметно повышаться», говорит Ирек Галямов.

Фото: Prokazan

И поскольку на полное импортозамещение требуется немало времени, стоимость бензина и дизеля в ближайшем будущем будет быстро повышаться, считает Галямов.

Топливо и цены на товары

Рост цен на топливо неминуемо повлечет за собой и подорожание всех товаров. Их стоимость в первую очередь зависит от стоимости дизеля, поскольку грузовики ездят именно на нем. А в некоторых регионах он значительно подорожал.

«На востоке России цены на дизельное топливо повысились на 5%. Это существенное повышение», говорит руководитель логистической компании «Медуза» Лейсан Латыпова.

Фото: Prokazan

Причем перевозки подорожают и еще по одной причине.

«В связи с повышением ключевой ставки лизинговые компании (предоставляющие долгосрочную аренду имущества для предпринимательских целей – прим.ред.) повысили проценты. А большинство логистических компаний прибегает к их услугам. Соответственно, повышение лизинговых платежей тоже отразится на себестоимости перевозок», рассказала Лейсан Латыпова.

А их подорожание, в свою очередь, скажется, абсолютно на всех товарах.

По мнению собеседницы издания, рост цен, вызванный повышением стоимости перевозок, мы ощутили уже на этой неделе и будем ощущать на следующей неделе. На востоке страны сейчас снег, гололед. А такие погодные условия всегда повышают расход топлива. Соответственно, и цены на перевозки, а с ними и цены на продукты питания и другие товары, будут расти.

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