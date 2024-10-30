Вокруг жизни в каркасном доме ходит немало слухов: кто-то считает такой дом «дачным вариантом», а кто-то напротив готов рассматривать этот вариант в качестве круглогодичного жилья.

Редакция ProKazan поговорила с жителями Казани, которые выбрали для своей семьи каркасные дома. Также ответами на самые популярные вопросы поделилась Салахиева Миляуша Ильсуровна, основательница строительной компании «Седьмое небо». Компания занимается полным циклом производства: от изготовления материалов до установки.

Комфортно ли жить в каркасном доме зимой?

«Да, вполне. Я живу в каркасном доме в поселке Сокуры с весны 2017 года и помню свои опасения перед первой зимой. Скажем так, несмотря на все обещания застройщика обогреватель я далеко не убирал. В декабре стукнули первые морозы и только спустя неделю хождения дома в легкой пижаме я окончательно убедился: застройщик не соврал. Нам с женой и детьми действительно тепло здесь жить», - рассказал Амир Абдурахманов, читатель ProKazan.

«Современные каркасные дома строятся с использованием сип-панелей. Эти структурные изолированные панели работают как термос, удерживая тепло внутри. Достигается это за счёт правильной вентиляции и использования качественных материалов. Благодаря такой системе стены дома толщиной всего 20 сантиметров способны удерживать 23-25°С тепла внутри, даже если на улице -50°C. Кирпичные же дома требуют постоянного обогрева для поддержания такой температуры,» – отвечает Миляуша Ильсуровна.

Могут ли в таких домах жить мыши и другие вредители?

«Живём в каркасном доме с женой два года. За это время ни разу не сталкивались с проблемой грызунов. Хотя знаю, что у многих в частных домах живут мыши. У моей тёщи, например. Она регулярно травит их в подвале», – сообщает Александр Иванов, читатель ProKazan.

«Мы стараемся защитить дома от вредителей на этапе строительства: поверх фундамента дома устанавливаем барьеры от грызунов, а все деревянные элементы обрабатываем средством для защиты от короедов и других насекомых. Это позволяет жителям домов выбирать любые виды утеплителей, не опасаясь, что там поселяться нежданные гости», – отвечает Миляуша Ильсуровна.

Как дома защищены от пожаров?

«Дерево, которое используют для строительства каркасных домов, обрабатывают огнезащитными составами. Благодаря этому дом становится пожаростойким. У нас, например, внутри даже установлен камин. С разрешения застройщика, естественно. В такие дома можно ставить камины с единственным правилом: он должен быть размещён подальше от стен», – сообщает Марат Ильясов, читатель ProKazan.

Нужно ли дополнительно укреплять стены в доме?

«Во всём доме укреплять стены не имеет смысла. А вот на кухне и в ванной комнате – мы укрепляли», – сообщает Амир Абдрахманов.

«Дополнительное усиление конструкций необходимо в тех зонах, где планируется установка плитки на стенах или подвесных шкафов. Это делается для того, чтобы обеспечить достаточную несущую способность», – утверждает Миляуша Ильсуровна.

Как ухаживать за домом, чтобы он простоял десятки лет?

«В этом году мы отметили первый мини-юбилей: живём в каркасном доме 5 лет. Дом нас полностью устраивает. Чтобы продлить срок его службы мы два раза в год проверяем и обрабатываем места, подверженные коррозии», – утверждает Амир.

«Каркасный дом нас полностью устраивает. Самое важное, что я понял – надо проявлять бдительность на этапе выбора подрядчиков. Знакомый решил сэкономить и потом пожалел об этом, – рассказывает Марат – Должны быть соблюдены все технологии, особенно в вопросах утепления и вентиляции. В противном случае в доме может накапливаться влага и появляться плесень».

«Лучше всего обращаться к профессиональным строительным компаниям, а не нанимать частных подрядчиков. Так вы получите гарантию, что дом будет построен с соблюдением всех стандартов», – утверждает Александр.

Строительная компания «Седьмое небо» даёт гарантию на дом 5 лет. На деле он прослужит в разы дольше.

«В 2022 году мы открыли собственное производство СИП-панелей и каркасов, так как поняли, что нет ничего лучшего бесперебойного контроля качества наших домов от создания каркаса, до полного возведения», – делится Миляуша Ильмуровна.