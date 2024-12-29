Платить придется и за туалеты, и за теплицы: новый налог будет введен в России с 1 января

С первого января 2025 года российские владельцы капитальных строений, таких как бани, теплицы, сараи и туалеты на фундаменте, столкнутся с нововведениями в налоговом законодательстве. По информации от «360.ru», эти объекты теперь будут считаться недвижимостью и облагаться налогом.

Обновленные налоговые ставки

Эти строения будут облагаться налогом на имущество с учетом их кадастровой стоимости по ставкам от 0,1% до 0,3%. Для незарегистрированных объектов Федеральная налоговая служба самостоятельно проведет оценку для определения налога.

Исключения из налогового обложения

Конструкции, которые можно легко переместить и которые не имеют фундамента, а также некапитальные постройки останутся вне налогообложения. Также не нужно будет платить налог за один объект площадью до 50 квадратных метров, используемый для личного подсобного хозяйства.

Льготы для отдельных категорий граждан

Освобождение от данного налога смогут получить некоторые категории граждан, среди которых инвалиды первой группы, а также инвалиды второй группы. Попадут в список исключения и участники военных действий.

Изменения в госпошлинах и новые нормы использования земли

Следует ожидать увеличение госпошлины за регистрацию прав и постановку на кадастровый учет земельных участков. Нововведения также включают предельный срок в три года для начала строительства на участках под индивидуальное жилищное строительство с возможными штрафами за невыполнение этого условия.

Заключение

Эти изменения направлены на усиление контроля за соблюдением законодательства о недвижимости и увеличение доходов бюджета за счет налогов с собственников недвижимости. Владельцам земли и строений необходимо внимательно изучить новые правила, чтобы избежать финансовых потерь и юридических проблем, пишет gubdaily.ru.