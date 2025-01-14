«Перестает работать уже с сегодняшнего дня»: смартфоны россиян останутся без доступа к WhatsApp
PROKAZAN
С текущего января мессенджер «Вацап» перестанет поддерживать работу на старых моделях Android-смартфонов, включая устройства с операционной системой Android KitKat и более ранними версиями.
Это решение лишит владельцев устаревших устройств возможности пользоваться новыми функциями и получать обновления безопасности.
Причины завершения поддержки
«Вацап» активно развивает свои технологии, добавляя новые функции и улучшая безопасность данных. Технические ограничения устаревших устройств не позволяют им поддерживать последние обновления, что делает их использование небезопасным и неэффективным.
Список устройств, которые потеряют поддержку
После 1 января 2025 года следующие модели смартфонов больше не смогут использовать «Вацап»:
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
- Samsung Galaxy: S3, Note 2, Ace 3, S4 Mini.
- «Моторола»: первое поколение Moto G, Razr HD, Moto E (2014 года выпуска).
- Sony Xperia: модели Z, SP, T, V.
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.
Рекомендации для пользователей старых устройств
Чтобы обеспечить непрерывный доступ к мессенджеру и защиту личных данных, пользователям устаревших устройств следует предпринять следующие шаги:
- Приобретение нового устройства. Выберите смартфон, который поддерживает хотя бы Android версии 5.0 или выше.
- Резервное копирование данных. Используйте функции облачных сервисов для сохранения истории чатов и медиафайлов.
- Восстановление данных на новом устройстве. После перехода на новый смартфон восстановите данные из облака, чтобы продолжить использование «Вацап» без потерь.
Последствия игнорирования обновлений
Необновлённые устройства не только лишатся доступа к мессенджеру, но и станут уязвимыми для утечек данных из-за отсутствия обновлений безопасности. Это увеличивает риски для конфиденциальности и безопасности пользователя.
За счёт адаптации к современным требованиям безопасности и функциональности, «Вацап» подталкивает пользователей к обновлению своих устройств. Время планировать обновление уже сейчас, чтобы обеспечить бесперебойную работу приложения и сохранение важной информации.
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