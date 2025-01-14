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«Перестает работать уже с сегодняшнего дня»: смартфоны россиян останутся без доступа к WhatsApp

С текущего января мессенджер «Вацап» перестанет...

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С текущего января мессенджер «Вацап» перестанет поддерживать работу на старых моделях Android-смартфонов, включая устройства с операционной системой Android KitKat и более ранними версиями.

Это решение лишит владельцев устаревших устройств возможности пользоваться новыми функциями и получать обновления безопасности.

Причины завершения поддержки

«Вацап» активно развивает свои технологии, добавляя новые функции и улучшая безопасность данных. Технические ограничения устаревших устройств не позволяют им поддерживать последние обновления, что делает их использование небезопасным и неэффективным.

Список устройств, которые потеряют поддержку

После 1 января 2025 года следующие модели смартфонов больше не смогут использовать «Вацап»:

  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
  • Samsung Galaxy: S3, Note 2, Ace 3, S4 Mini.
  • «Моторола»: первое поколение Moto G, Razr HD, Moto E (2014 года выпуска).
  • Sony Xperia: модели Z, SP, T, V.
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Рекомендации для пользователей старых устройств

Чтобы обеспечить непрерывный доступ к мессенджеру и защиту личных данных, пользователям устаревших устройств следует предпринять следующие шаги:

  1. Приобретение нового устройства. Выберите смартфон, который поддерживает хотя бы Android версии 5.0 или выше.
  2. Резервное копирование данных. Используйте функции облачных сервисов для сохранения истории чатов и медиафайлов.
  3. Восстановление данных на новом устройстве. После перехода на новый смартфон восстановите данные из облака, чтобы продолжить использование «Вацап» без потерь.

Последствия игнорирования обновлений

Необновлённые устройства не только лишатся доступа к мессенджеру, но и станут уязвимыми для утечек данных из-за отсутствия обновлений безопасности. Это увеличивает риски для конфиденциальности и безопасности пользователя.

За счёт адаптации к современным требованиям безопасности и функциональности, «Вацап» подталкивает пользователей к обновлению своих устройств. Время планировать обновление уже сейчас, чтобы обеспечить бесперебойную работу приложения и сохранение важной информации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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