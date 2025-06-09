Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пенсионную реформу сейчас останавливают: объявлено, что выход на пенсию в 2025 году — по старым правилам

Пенсионная реформа в России продолжает меняться...

smolensk.ldpr.ru

Подписаться на Дзен.канал

Пенсионная реформа в России продолжает меняться, и возраст выхода на пенсию постепенно растёт. Однако для некоторых категорий граждан сохраняется возможность уйти на отдых досрочно. Кто же эти счастливчики, и что им нужно сделать, чтобы оформить льготную пенсию?

Кто может рассчитывать на льготную пенсию?

  1. Работники в опасных или тяжёлых условиях:
    Сотрудники, трудившиеся в опасных или тяжёлых условиях, такие как шахтёры, металлурги, химики, работники горячих цехов, могут претендовать на досрочную пенсию. Важно, чтобы стаж и условия труда были подтверждены документально — без трудовой книжки и справок от работодателя не обойтись.

  2. Жители Крайнего Севера:
    Если человек проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет, пенсионный возраст для него сокращается на 5 лет.

  3. Многодетные матери:
    Многодетные матери могут претендовать на досрочную пенсию: при наличии 5 детей — пенсия в 50 лет, при 3 детях — в 57 лет.

  4. Военные:
    Военные, проработавшие 20 лет на службе, могут выйти на пенсию досрочно.

  5. Лётчики, космонавты и работники авиации:
    Мужчины с 25-летним стажем, женщины — с 20-летним стажем, могут оформить досрочную пенсию.

  6. Врачи и учителя:
    Для сельских медиков — 25 лет работы, для городских — 30 лет.

  7. Артисты и творческие работники:
    Стаж для досрочного выхода на пенсию у артистов и творческих работников варьируется от 15 до 30 лет в зависимости от профессии.

Другие категории граждан, имеющие право на льготную пенсию

Помимо профессий, право на досрочную пенсию имеют:

  • Люди с инвалидностью.

  • Родители и опекуны детей-инвалидов.

  • Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу из-за сокращения (через центр занятости).

Что нужно для оформления льготной пенсии?

  • Паспорт и СНИЛС.

  • Трудовая книжка с подтверждённым стажем.

  • Справки от работодателя (особенно для вредных профессий).

  • Документы, подтверждающие льготу (например, свидетельства о рождении детей).

  • В 2025 году потребуется не менее 30 пенсионных баллов.

Что делать, если вам отказали в льготной пенсии?

Если вам отказали в получении льготной пенсии, не сдавайтесь. Решение можно обжаловать в суде, и практика показывает, что суды часто встают на сторону заявителей.

Изменения в 2025 году

Из-за переходного периода пенсионной реформы чёткого "пенсионного возраста" нет — на пенсию выходят те, кто уже достиг нужного порога или имеет льготы. Для большинства мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет, но у льготников эти рамки могут быть сдвинуты.

Если у вас есть право на досрочную пенсию, не откладывайте оформление. Соберите все необходимые документы заранее и проконсультируйтесь в Социальном фонде или у юриста. Если не хватает стажа или баллов, возможно, стоит немного доработать или искать дополнительные подтверждающие справки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Новости России

29 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги летней спартакиады 2025

дезинфекция мышей

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

парадоксальная интенция в Нижнем Новгороде

Не у нас

16 часов назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Не у нас

день назад

Военные США нашли загадочные подводные объекты в Атлантике

Не у нас

16 часов назад

Адски рекордная жара зафиксирована в городе-курорте Анапе

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ лечить пациента, а не только его заболевание

Не у нас

день назад

В Сочи каждый день дезинфицируют 260 га пляжей
Лонгриды
2 дня назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Не у нас

2 часа назад

Спишут в пользу государства: владельцев банковских карт ждёт сюрприз с 10 июня

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Китая изобрели маску, которая может менять внешность

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали группу крови самых слабых людей

Не у нас

16 часов назад

Инвазивные «супермуравьи» захватывают европейские сады и парки
В РТ снята угроза атаки БПЛА
Новости Татарстана
29 минут назад

В РТ снята угроза атаки БПЛА

Не у нас

17 часов назад

Геологи открыли древние тайны Трансантарктических гор под ледяным покровом

Не у нас

день назад

Ученые Кореи нашли способ переработки кукурузных отходов

Новости Казани

2 дня назад

Мошенники в Казани добавляют пациентов в фальшивые чаты больницы в «Телеграме»
«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: пр...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Ты не бизнес ведёшь — ты себя обманываешь»: предприниматель из Казани рассказал о когнитивных искажениях, в которые попадают почти все новички