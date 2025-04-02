Пенсионеры узнали размер своих пенсий за апрель и обомлели

Пенсионеры в России поделились своими впечатлениями от апрельских выплат, которые оказались приятной неожиданностью.

Многие уже получили пенсии за второй весенний месяц, и суммы приятно удивили пожилых граждан, сообщает PRIMPRESS.

Изменения коснулись тех, кто получает социальную пенсию или пенсию по государственному обеспечению. С апреля эти выплаты будут начисляться с учетом новой индексации, составившей порядка 15%. Это одна из самых крупных прибавок за последние годы.

Один из пенсионеров рассказал: «Пенсия за апрель пришла с доплатой, причем прибавка большая, больше 2 тысяч рублей. Давно не было такой индексации».

Сумма прибавки зависит от исходного размера пенсии и её вида. Индексация затронула все виды социальных пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В некоторых случаях прибавка может составить 4-5 тысяч рублей, а в других — всего 500-600 рублей.

Тем не менее, большинство пенсионеров в апреле будут приятно удивлены, так как такие повышения социальной пенсии не происходили с 2014 и 2022 годов.