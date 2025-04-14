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Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными - россиян ждёт очень неприятный сюрприз

Разбираемся, когда нужно менять паспорт, какие ...

ren.tv

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Многие россияне, получив паспорт, редко проверяют его содержимое. Однако малейшие ошибки или повреждения могут стать серьёзной преградой — например, при получении кредита или пересечении границы.

Поэтому важно знать, когда паспорт подлежит обязательной замене и что может сделать его недействительным.

Когда нужно менять паспорт: основные сроки

  • Первый документ выдают в 14 лет.
  • Далее замена обязательна в 20 лет.
  • Следующий этап — 45 лет.

После 45 паспорт становится бессрочным и менять его больше не нужно, если не произойдут другие изменения.

Также паспорт подлежит замене в следующих случаях:

  • утеря или серьёзное повреждение,
  • изменение фамилии, имени, отчества,
  • изменение пола или данных о дате рождения,
  • в течение 30 дней после наступления одного из этих случаев.

Нужна ли подпись сотрудника МВД в паспорте?

Многие думают, что в паспорте должна быть подпись сотрудника МВД, но это не так. По действующим правилам, должностное лицо ставит подпись и дату в документах при оформлении, а в самом паспорте указывается лишь информация о выдавшем органе, его код и дата оформления.

Главное, чтобы гражданин лично подписал свой паспорт. Также обязательна гербовая печать, которая ставится на одной из страниц (обычно на 2-й, 18-й или 19-й) — она подтверждает подлинность документа.

Когда паспорт считается недействительным

Ваш документ теряет юридическую силу, если:

  • истёк срок действия (не заменён в нужное время),
  • изменились личные данные, но это не отразили в паспорте,
  • имеются посторонние записи, пометки или страницы испорчены,
  • отсутствуют или повреждены обязательные страницы.

Если человек намеренно испортил или потерял паспорт, ему может грозить штраф от 100 до 300 рублей.

Кто сейчас выдает паспорта

Выдачей и заменой паспортов теперь занимается МВД России — эту функцию ранее выполняла Федеральная миграционная служба, которая была упразднена, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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