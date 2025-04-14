Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными - россиян ждёт очень неприятный сюрприз

Многие россияне, получив паспорт, редко проверяют его содержимое. Однако малейшие ошибки или повреждения могут стать серьёзной преградой — например, при получении кредита или пересечении границы.

Поэтому важно знать, когда паспорт подлежит обязательной замене и что может сделать его недействительным.

Когда нужно менять паспорт: основные сроки

Первый документ выдают в 14 лет.

Далее замена обязательна в 20 лет.

Следующий этап — 45 лет.

После 45 паспорт становится бессрочным и менять его больше не нужно, если не произойдут другие изменения.

Также паспорт подлежит замене в следующих случаях:

утеря или серьёзное повреждение,

изменение фамилии, имени, отчества,

изменение пола или данных о дате рождения,

в течение 30 дней после наступления одного из этих случаев.

Нужна ли подпись сотрудника МВД в паспорте?

Многие думают, что в паспорте должна быть подпись сотрудника МВД, но это не так. По действующим правилам, должностное лицо ставит подпись и дату в документах при оформлении, а в самом паспорте указывается лишь информация о выдавшем органе, его код и дата оформления.

Главное, чтобы гражданин лично подписал свой паспорт. Также обязательна гербовая печать, которая ставится на одной из страниц (обычно на 2-й, 18-й или 19-й) — она подтверждает подлинность документа.

Когда паспорт считается недействительным

Ваш документ теряет юридическую силу, если:

истёк срок действия (не заменён в нужное время),

изменились личные данные, но это не отразили в паспорте,

имеются посторонние записи, пометки или страницы испорчены,

отсутствуют или повреждены обязательные страницы.

Если человек намеренно испортил или потерял паспорт, ему может грозить штраф от 100 до 300 рублей.

Кто сейчас выдает паспорта

Выдачей и заменой паспортов теперь занимается МВД России — эту функцию ранее выполняла Федеральная миграционная служба, которая была упразднена, сообщает progorodsamara.